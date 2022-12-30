«Как бы я хотел быть там, чтобы сделать фотобомбу!» Чемпион НБА — о снимке Пеле и Али

Чемпион НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, отреагировал на кончину легенды мирового футбола Пеле. Знаменитый футболист ушёл из жизни 29 декабря. Ему было 82 года.



«Два величайших. Ох, как бы я хотел оказаться там, чтобы сделать фотобомбу!» — написал Томпсон, прикрепив к сообщению совместное фото Пеле и прославленного боксёра Мохаммеда Али.

Фото: https://twitter.com/champagnennuts

Мохаммед Али умер на 75-м году жизни 3 июня 2016 года. Боксёр становился победителем Олимпиады 1960 года и два раза — абсолютным чемпионом мира в профессионалах. Ранее соболезнования в связи со смертью Пеле выразил внук Али — перспективный боксёр Нико Али Уолш.

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