Гомельский оценил игру Деяна Давидоваца в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления сербского форварда Деяна Давидоваца в московском ЦСКА. Игроком красно-синих он стал в конце июня этого года.
«Давидовац в ЦСКА приносит много пользы. Деян — это качественная защита, стабильный дальний бросок, высокая игровая дисциплина. Давидовац — абсолютно командный игрок. Не буду говорить о тех недостатках в его игре, от которых уже не избавиться. Но Деян на площадке делает только то, что умеет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Давидовац принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 1,2 результативной передачи.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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