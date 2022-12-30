Бадди Хилд стал автором самого быстрого трёхочкового броска в истории НБА

Защитник «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилд установил рекорд НБА, сумев забросить самый быстрый трёхочковый бросок в истории лиги с момента появления подобной статистики (1996 год). Об этом информирует ESPN US. Историческое достижение Хилду покорилось в матче регулярного чемпионата с клубом «Кливленд Кавальерс» (135:126). Хилд реализовал дальний бросок всего через три секунды после начала встречи.
Видео доступно на YouTube-канале Bleacher Report. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне НБА Хилд принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 17,8 очка. Кроме того, в среднем он совершает 4,7 подбора и отдаёт 2,6 передачи. В турнирной таблице НБА Восточной конференции «Индиана» в настоящий момент занимает шестое место (19 побед при 17 поражениях).
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