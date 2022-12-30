«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 99:94.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. 15 очков набрал Кори Хиггинс.



В составе «Црвены Звезды» отличились Филип Петрушев и Неманья Недович, набравшие по 24 очка. 18 очков на счету Луки Митровича.



В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Виртусом». Встреча состоится 5 января и начнётся в 22:30 мск. «Црвена Звезда» в 17-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Валенсии 6 января, начало запланировано на 22:30 мск.