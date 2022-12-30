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«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 99:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. 15 очков набрал Кори Хиггинс.

В составе «Црвены Звезды» отличились Филип Петрушев и Неманья Недович, набравшие по 24 очка. 18 очков на счету Луки Митровича.

В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Виртусом». Встреча состоится 5 января и начнётся в 22:30 мск. «Црвена Звезда» в 17-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Валенсии 6 января, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 99
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Недович - 24, Петрушев - 24, Митрович - 18, Добрич - 14, Холланд - 7, Бентил - 4, Маркович - 3, Вильдоса, Илич, Кузмич, Лазаревич, Лазич
Барселона: Саторански - 19, Хиггинс - 15, Абринес - 14, Миротич - 12, Веселы - 10, Шанлы - 10, Калинич - 7, Лапровиттола - 7, Да Силва - 3, Йокубайтис - 2, Курич, Тоби
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