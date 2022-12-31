Леброн Джеймс в свой день рождения повторил достижение Майкла Джордана

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в возрасте 38 лет и старше сумел набрать не менее 47 очков за матч, сообщает Clutch Points.

Сегодня, в ночь на 31 декабря мск, в матче с «Атлантой Хоукс» (130:121) Леброн в свой день рождения стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.

Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее подобную результативность удавалось продемонстрировать лишь двум игрокам: легендарному Майклу Джордану (51 очко в возрасте 38 лет и 315 дней) и Джамалу Кроуфорду (51 очко в возрасте 39 лет и 20 дней).