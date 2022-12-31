Энтони Дэвис воодушевлён прогрессом в ходе восстановления от травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что его состояние значительно улучшилось спустя две недели, как он получил травму правой стопы в матче с «Денвер Наггетс».

«Чувствую себя намного лучше, боль значительно уменьшилась. Думаю, следующий шаг — это окончательное восстановление стопы. Я не хочу говорить о сроках, потому что это совсем другое дело, но она заживает довольно быстро. Когда мы вернёмся в Лос-Анджелес, сделаем ещё один снимок стопы и посмотрим, какого прогресса удалось добиться в ходе восстановления от травмы», — приводит слова Дэвиса ESPN AR.

Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони не вернётся на площадку как минимум до середины января.

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