Фанат нашёл трофей Стефена Карри 4-летней давности и вернул его игроку

Фанат «Голден Стэйт Уорриорз» Райан Чаннелс, являющийся особым поклонником лидера команды Стефена Карри, разыскал трофей игрока за лучшую реализацию штрафных бросков в сезоне-2017/2018. Недавно ему удалось вернуть награду в руки Карри, сообщает NBC Sports.
Однако неизвестно, при каких обстоятельствах Карри утратил свой трофей и каким образом Чаннелс сумел его найти.
«Благодарю за помощь в возвращении трофея», — поблагодарил Карри фаната.
Карри, который попадает с линии 90,9% бросков, четыре раза возглавлял рейтинг НБА по проценту реализации штрафных (в сезоне-2010/2011, 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018). В прошлом сезоне он вновь был близок к победе по данному показателю, однако уступил своему товарищу по команде Джордану Пулу всего 0,6%.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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