Шрёдер: Леброн перед игрой с «Атлантой» пообещал, что наберёт 40 очков

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер сообщил, что четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс обещал добраться до отметки в 40 очков в матче регулярного чемпионата лиги с «Атлантой Хоукс».



«Леброн сказал перед игрой, что наберёт 40 очков в этом матче. Он произнёс эти слова перед игрой», — сказал Шрёдер на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, Леброн Джеймс в свой день рождения стал самым результативным игроком матча с «Атлантой Хоукс» (130:121), оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.



Леброн стал лишь третьим игроком за всю историю НБА, который в таком возрасте сумел набрать в одном матче не менее 47 очков.