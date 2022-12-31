Шрёдер: Леброн перед игрой с «Атлантой» пообещал, что наберёт 40 очков
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер сообщил, что четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс обещал добраться до отметки в 40 очков в матче регулярного чемпионата лиги с «Атлантой Хоукс».
«Леброн сказал перед игрой, что наберёт 40 очков в этом матче. Он произнёс эти слова перед игрой», — сказал Шрёдер на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Леброн Джеймс в свой день рождения стал самым результативным игроком матча с «Атлантой Хоукс» (130:121), оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.
Леброн стал лишь третьим игроком за всю историю НБА, который в таком возрасте сумел набрать в одном матче не менее 47 очков.
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