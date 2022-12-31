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Определён MVP 16-го тура Евролиги

Определён MVP 16-го тура Евролиги
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Разыгрывающий «Монако» Эли Окобо стал MVP 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с литовским «Жальгирисом» (84:82) Окобо записал в свой актив 22 очка (3/6 двухочковых, 2/5 трёхочковых, 10/11 штрафных), четыре подбора, девять результативных передач и четыре перехвата при рейтинге эффективности 35 баллов. Окобо стал MVP тура Евролиги во второй раз за карьеру и впервые в сезоне.

В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Олимпиакоса» Мустафа Фалль (33 балла), игрок «Олимпии» Брэндон Дэвис (32 балла), баскетболист «Фенербахче» Джонатан Мотли и игрок «Црвены Звезды» Неманья Недович (по 30 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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