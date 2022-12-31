В Чикаго вновь выписали ордер на арест экс-игрока НБА Гордона
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В Чикаго был вынесен ордер на арест бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Бена Гордона, сообщает CWB Chicago.
Спортсмен не явился на судебное разбирательство по обвинению в нанесении побоев. В октябре Гордон был арестован за избиение двух охранников «Макдоналдса» в Ривер-Норт.
Стоит отметить, что несколько лет назад Бен Гордон признался, что страдает от биполярного расстройства, и его поведение часто связывается с этим недугом.
В начале ноября экс-спортсмен вновь был арестован — после того, как ударил своего сына по лицу в аэропорту. При этом также сообщалось, что при задержании экс-баскетболист нанёс травмы сотрудникам полиции.
В декабре Гордона задержали в Гарлеме за то, что он бросался на прохожих со швейной иглой.
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