В Чикаго вновь выписали ордер на арест экс-игрока НБА Гордона

В Чикаго был вынесен ордер на арест бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Бена Гордона, сообщает CWB Chicago.



Спортсмен не явился на судебное разбирательство по обвинению в нанесении побоев. В октябре Гордон был арестован за избиение двух охранников «Макдоналдса» в Ривер-Норт.



Стоит отметить, что несколько лет назад Бен Гордон признался, что страдает от биполярного расстройства, и его поведение часто связывается с этим недугом.



В начале ноября экс-спортсмен вновь был арестован — после того, как ударил своего сына по лицу в аэропорту. При этом также сообщалось, что при задержании экс-баскетболист нанёс травмы сотрудникам полиции.



В декабре Гордона задержали в Гарлеме за то, что он бросался на прохожих со швейной иглой.

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