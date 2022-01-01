51 очко Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Хьюстоном»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 126:125.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 51 очко, сделавший четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора. Также стоит отметить лёгкого форварда Джереми Сохана (20 очков, шесть подборов и две передачи).
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
125 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 30, Сохан - 20, Пёлтль - 19, Джонс - 18, Коллинс - 13, Макдермотт - 9, Брэнэм - 6, Джонсон - 6, Ричардсон - 4, Барлоу, Бэйтс-Диоп, Бэсси, Васселл, Дьенг, Лэнгфорд, Роби, Уэсли
Даллас Маверикс: Дончич - 51, Вуд - 25, Хардуэй-младший - 14, Динвидди - 11, Нтиликина - 9, Баллок - 7, Пауэлл - 5, Райт - 4, Грин, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Пинсон, Уокер, Финни-Смит, Харди
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