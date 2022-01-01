51 очко Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Хьюстоном»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 126:125.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 51 очко, сделавший четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора. Также стоит отметить лёгкого форварда Джереми Сохана (20 очков, шесть подборов и две передачи).

