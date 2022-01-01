Попович: парни проделали большую работу, чтобы сдержать Дончича, но он потрясающий

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович, ранее в шутку пообещавший, что его команда не позволит набрать разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу 50+ очков за матч, прокомментировал исход встречи. Его команда проиграла 125:126, а словенец набрал 51 очко.

«Ребята проделали большую командную и индивидуальную работу, чтобы сдержать Дончича, но он потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает.

Конечно, мы бы предпочли выиграть матч, как и любой другой коллектив, но я горжусь работой своих игроков, тем, как они продолжали биться, проигрывая в 13 или 14 очков», — приводит слова Поповича ESPN.

Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком матча, у него ещё четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора.

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