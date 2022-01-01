Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант отреагировал на плакат девочки, которая назвала его лучше Майкла Джордана. Фото

Дюрант отреагировал на плакат девочки, которая назвала его лучше Майкла Джордана. Фото
Комментарии

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант улыбнулся, увидев плакат, на котором юная болельщица назвала его баскетболистом лучше, чем Майкл Джордан.

«Бруклин» выиграл 11 матчей подряд и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Бостон Селтикс». Сегодня, 1 января, Дюрант набрал 23 очка и сделал 10 подборов в матче с «Шарлотт» (123:106), проведя на площадке 29 минут и 48 секунд.

Ранее Дюрант рассказал, что он думает о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и легендарном баскетболисте Майкле Джордане. Он назвал Леброна — самым совершенным игроком, а Джордана «Величайшим игроком всех времён».

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok. Видеоролик:

Новость по теме
Дюрант ответил на критику Тёрнера, назвавшего «Уорриорз» времён его выступления отстоем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023