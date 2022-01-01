Дюрант отреагировал на плакат девочки, которая назвала его лучше Майкла Джордана. Фото

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант улыбнулся, увидев плакат, на котором юная болельщица назвала его баскетболистом лучше, чем Майкл Джордан.

«Бруклин» выиграл 11 матчей подряд и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Бостон Селтикс». Сегодня, 1 января, Дюрант набрал 23 очка и сделал 10 подборов в матче с «Шарлотт» (123:106), проведя на площадке 29 минут и 48 секунд.



Ранее Дюрант рассказал, что он думает о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и легендарном баскетболисте Майкле Джордане. Он назвал Леброна — самым совершенным игроком, а Джордана «Величайшим игроком всех времён».

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok. Видеоролик: