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Ерёмин: в баскетболе надо стараться выходить на те же позиции, которые занимал СССР

Ерёмин: в баскетболе надо стараться выходить на те же позиции, которые занимал СССР
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественного спорта, как было во времена СССР.

«В той ситуации, которая сейчас в мире и в России, поводов для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, нет. Я знаю, что переживают многие игроки из-за того, что мы лишены таких форумов, как Евролига, чемпионаты Европы и мира. И тренеры на эту тему переживают. Всё-таки международные турниры — это праздник, бизнес, развитие.

С другой стороны, наш русский человек привык в любых условиях жить. Мне кажется, сейчас нужно меньше переживать на тему, что случилось и почему. Надо смотреть вперёд и думать, как нам жить. Мы часто с ветеранами обсуждаем: надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу, спорту в целом. И стараться выходить на те же позиции, которые занимал когда-то Советский Союз.

Иностранцев одними деньгами не удержишь? Чувство меры — то, что труднее всего найти и соблюдать. Нам не надо кого-то изгонять из России или закрыться ото всех, не приглашать иностранцев. Но у нас много своей талантливой молодёжи — это не только спорта касается. И ей надо давать шанс. И вот насколько руководство нашей страны и нашего спорта даст шанс реализовать себя молодым, от этого всё будет зависеть. Это самый главный вопрос», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

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