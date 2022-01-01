Ерёмин: в баскетболе надо стараться выходить на те же позиции, которые занимал СССР

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественного спорта, как было во времена СССР.

«В той ситуации, которая сейчас в мире и в России, поводов для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, нет. Я знаю, что переживают многие игроки из-за того, что мы лишены таких форумов, как Евролига, чемпионаты Европы и мира. И тренеры на эту тему переживают. Всё-таки международные турниры — это праздник, бизнес, развитие.



С другой стороны, наш русский человек привык в любых условиях жить. Мне кажется, сейчас нужно меньше переживать на тему, что случилось и почему. Надо смотреть вперёд и думать, как нам жить. Мы часто с ветеранами обсуждаем: надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу, спорту в целом. И стараться выходить на те же позиции, которые занимал когда-то Советский Союз.

Иностранцев одними деньгами не удержишь? Чувство меры — то, что труднее всего найти и соблюдать. Нам не надо кого-то изгонять из России или закрыться ото всех, не приглашать иностранцев. Но у нас много своей талантливой молодёжи — это не только спорта касается. И ей надо давать шанс. И вот насколько руководство нашей страны и нашего спорта даст шанс реализовать себя молодым, от этого всё будет зависеть. Это самый главный вопрос», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».