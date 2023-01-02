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Результаты всех матчей НБА 2 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 2 января, турнирная таблица
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2 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 3 матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Денвер Наггетс» – «Бостон Селтикс» – 123:111.
«Мемфис Гриззлиз» – «Сакраменто Кингз» – 118:108.
«Милуоки Бакс» – «Вашингтон Уизардс» – 95:118.

В матче «Денвер Наггетс» – «Бостон Селтикс» трипл-даблом отметился знаменитый сербский центровой Никола Йокич. 27-летний серб набрал 30 очков, сделал 12 подборов и двенадцать передач. Таким образом, Йокич сделал уже девятый трипл-дабл в нынешнем сезоне НБА.

В вечерней сессии игрового дня запланирован один поединок. «Нью-Йорк Никс» на своём паркете примет «Финикс Санз». Начало игры – в 23:00 мск.

Турнирная таблица НБА
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