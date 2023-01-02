Беверли: мне пришлось заплатить «Спартаку» $ 1,4 млн. Потом я два года жил с мамой

Американский разыгрывающий Патрик Беверли рассказал о своём переходе из санкт-петербургского «Спартака» в «Хьюстон Рокетс» в 2012 году.
В 2011 году Беверли подписал со «Спартаком» трехлетний контракт на $ 3 млн, но когда он перешёл в «Рокетс», ему пришлось выплатить российской команде $ 1,4 млн.
«Я должен был заплатить их сам. За границей я подписал такой контракт. Думаю, в то время выкуп в НБА составлял всего $ 250 тыс. Мне было 22 года, я не знал деловой стороны этого. Подумал: «Они могут заплатить 1,6 миллиона долларов, в НБА есть такие деньги».
Мой агент говорит мне: «Нет, они могут заплатить только $ 250 000». Я смотрю на него: «Тогда кто же заплатит остальные $ 1,4 млн?», а он говорит: «Ты должен».
Мне пришлось жить с мамой. Моя мама ходит делать маникюр, а я хожу на тренировки НБА. Я прихожу домой и спрашиваю: «Йоу, что у нас на ужин?»… Вот такой была моя жизнь мои первые пару лет в НБА», — приводит слова Беверли Basket News.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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