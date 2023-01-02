Главный тренер «Денвера»: люди, не видящие у Йокича шансов на MVP, категоричны

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун считает, что лидера команды, сербского разыгрывающего Николу Йокича не нужно сбрасывать со счетов в борьбе за звание MVP сезона.
«Люди, не видящие причин на то, чтобы отдать Николе третий приз MVP из-за того, что он уже дважды им становился, излишне категоричны», – приводит слова Мэлоуна издание The Denver Post.
После 36 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе 24 победы при 12 поражениях. Свой следующий матч «Наггетс» проведут 3 января, начало встречи – в 4:00 мск.
Ранее в интервью Йокич высказался о своём отношении к награде MVP.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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