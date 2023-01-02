Журналист: Дюрант снова потребует обмена летом

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Бруклин Нетс», американец Кевин Дюрант снова попытается уйти из команды по окончании нынешнего сезона, считает журналист издания Sports Illustrated Джон Вертхейм.
«Думаете, в «Бруклине» всё наладилось после того, как Дюрант отказался от своих требований по обмену? Всё, что он сделал – это дал «Нетс» ещё немного времени. Несмотря на победную серию, эта команда слишком хрупка, чтобы завоевать титул весной. И практически наверняка она отпустит Кайри Ирвинга в июле. Так зачем Дюранту оставаться?» – написал обозреватель.
Ранее Дюрант ответил на критику бывшего игрока лиги Эвана Тёрнера, назвавшего «Уорриорз» времён его выступления отстоем.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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