«Лейкерс» одолел «Шарлотт» благодаря дабл-даблу Леброна Джеймса

В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:115.



Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал американский разыгрывающий Терри Розир, набравший 27 очков, два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Ламело Боллом, который заработал 24 очка, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал 6-й номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 18 очков, 15 подборов и всего две передачи.