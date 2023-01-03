«Лейкерс» одолел «Шарлотт» благодаря дабл-даблу Леброна Джеймса
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В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:115.
Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал американский разыгрывающий Терри Розир, набравший 27 очков, два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Ламело Боллом, который заработал 24 очка, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал 6-й номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 18 очков, 15 подборов и всего две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Болл - 24, Пламли - 18, Вашингтон - 12, Макдэниелс - 10, Смит - 8, Хэйворд - 8, Уильямс - 5, Тор - 3, Букнайт, Джонс, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Ричардс, Убре
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 43, Брайант - 18, Ривз - 15, Шрёдер - 15, Браун - 12, Беверли - 6, Габриэль - 5, Нанн - 5, Уэстбрук - 2, Джонс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер
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