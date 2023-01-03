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Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» переиграть «Хьюстон»

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» переиграть «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:106.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 25 очков, шесть подборов и такое же количество передач. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который заработал 20 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал 77-й номер разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 12 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 21 очко, семь подборов и всего четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
106 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Портер - 25, Грин - 20, Гордон - 19, Шенгюн - 16, Смит II - 11, Гаруба - 6, Мартин - 5, Вашингтон Мл. - 2, Исон - 2, Дэйс, Кристофер, Марьянович, Мэтьюз, Никс, Тэйт, Фернанду, Хаджинс
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Вуд - 21, Хардуэй-младший - 21, Динвидди - 11, Баллок - 8, Пауэлл - 6, Пинсон - 3, Уокер - 2, Грин, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Райт, Финни-Смит, Харди
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