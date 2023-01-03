Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» переиграть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:106.



Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 25 очков, шесть подборов и такое же количество передач. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который заработал 20 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал 77-й номер разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 12 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 21 очко, семь подборов и всего четыре передачи.