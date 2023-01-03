«Ты сумасшедший». Леброн отреагировал на 71 очко Митчелла и новый рекорд «Кливленда»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на игру Донована Митчелла, выступающего за «Кливленд Кавальерс», в матче с «Чикаго Буллз» (145:134, ОТ). Митчелл набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории НБА, которому покорилась отметка в 70 очков за одну игру.
«Ты сумасшедший», — написал Джеймс в социальных сетях.
Примечательно, что Митчелл также побил рекорд франшизы по очкам за матч, обойдя Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (по 57 очков).
Митчелл за 50 минут на площадке набрал 71 очко, сделал 11 передач, 8 подборов и 1 блок-шот. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трёхочковых, а также 20 из 25 штрафных.
Стоит отметить, что Митчелл также провёл самый результативный матч в нынешнем сезоне чемпионата.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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