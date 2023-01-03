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На звезду НБА подали в суд за побои несовершеннолетнего

На звезду НБА подали в суд за побои несовершеннолетнего
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На звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в прошлом году подавали в суд. Об этом информирует TMZ Sports.

Сообщается, что Джа якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча, состоявшегося в доме Моранта. Иск был подан в сентябре. Как говорится в источнике, всё началось со словесной перепалки. Затем подросток бросил мяч в сторону баскетболиста «Мемфиса», случайно угодив ему в лицо. После этого Морант ударил юношу кулаком по лицу и повалил его на землю. Джа, со своей стороны, заявил, что действовал исключительно с целью самообороны.

Полиция расследовала инцидент в течение нескольких недель, прежде чем 4 октября передать дело в окружную прокуратуру. В итоге прокурор отказался от судебного преследования Моранта.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

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