Мбаппе посетил матч НБА и встретился с Дюрантом. Фото
Поделиться
Нападающий сборной Франции по футболу и «ПСЖ» Килиан Мбаппе разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Мбаппе показал, как посещал матч НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс» (139:103). Там он встретился с лидером «Бруклина» Кевином Дюрантом. Вместе с Килианом был его одноклубник Ашраф Хакими.
«Особенная ночь», — подписал фото Мбаппе.
Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе
В настоящий момент «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе игроков «Нетс» 25 побед при 12 поражениях.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
Ранее журналист Джон Вертхейм высказал мнение, что Дюрант летом вновь запросит обмен.
Новость по темеЖурналист: Дюрант снова потребует обмена летом
Комментарии
- 3 января 2023
-
16:44
-
16:20
-
15:43
-
14:35
-
13:33
-
11:33
-
11:27
-
10:08
-
09:15
-
09:07
-
06:44
-
05:37
-
01:01
- 2 января 2023
-
22:28
-
20:48
-
18:30
-
16:14
-
15:25
-
14:42
-
14:23
-
11:44
-
10:48
-
09:29
-
07:24
-
06:57
- 1 января 2023
-
22:04
-
20:40
-
19:00
-
15:33
-
13:47
-
13:29
-
09:55
-
08:13
-
05:30
- 31 декабря 2022
-
21:02
Партнерский контент