Мбаппе посетил матч НБА и встретился с Дюрантом. Фото

Нападающий сборной Франции по футболу и «ПСЖ» Килиан Мбаппе разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Мбаппе показал, как посещал матч НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс» (139:103). Там он встретился с лидером «Бруклина» Кевином Дюрантом. Вместе с Килианом был его одноклубник Ашраф Хакими.



«Особенная ночь», — подписал фото Мбаппе.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

В настоящий момент «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе игроков «Нетс» 25 побед при 12 поражениях.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

Ранее журналист Джон Вертхейм высказал мнение, что Дюрант летом вновь запросит обмен.