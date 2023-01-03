Игрок «Манрезы» 1 января разбил три машины в результате вождения в нетрезвом виде
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Центровой испанской «Манрезы» Бабатунде Олумуйива в ночь на 1 января попал в серьёзное происшествие в результате вождения в нетрезвом виде, сообщает BasketNews.
В 2:40 утра по местному времени баскетболист, представляющий Сьерра-Леоне, на клубном автомобиле врезался в два транспортных средства — автодом и машину туристов. Позже Бабатунде Олумуйива был обнаружен полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. При этом содержание алкоголя составило 0,82 мг/л, что превышает норму, установленную испанским законодательством, более чем в три раза.
Полиция ведёт расследование инцидента, и игрок может быть осуждён. «Манреза», в свою очередь, готова применить дисциплинарные взыскания в отношении Олумуйивы.
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