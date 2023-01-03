Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деандре Эйтон: я не привык к тому, что мы не бьёмся за победу

Деандре Эйтон: я не привык к тому, что мы не бьёмся за победу
Комментарии

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон отреагировал на поражение своей команды в очередном матче регулярного чемпионата НБА от «Нью-Йорк Никс» со счётом 83:102.

«Я не привык к тому, что мы не бьёмся. Я привык к тому, что даже если мы проигрываем сотню очков, то мы всё ещё будем стараться победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя на то, что вот сейчас мы выиграем. Прямо сейчас у нас нет такого, и это единственная причина того, почему мы проигрываем», — сказал Эйтон после матча.

«Санз» в матче с «Никс» набрали лишь 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину. Оба показателя — худшие в сезоне для команды.

«Финикс» проиграл уже три матча подряд и опустится на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Новость по теме
«Это неправильно». Баркли недоволен, что владелец «Финикса» продаст команду за $ 4 млрд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023