Деандре Эйтон: я не привык к тому, что мы не бьёмся за победу
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Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон отреагировал на поражение своей команды в очередном матче регулярного чемпионата НБА от «Нью-Йорк Никс» со счётом 83:102.
«Я не привык к тому, что мы не бьёмся. Я привык к тому, что даже если мы проигрываем сотню очков, то мы всё ещё будем стараться победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя на то, что вот сейчас мы выиграем. Прямо сейчас у нас нет такого, и это единственная причина того, почему мы проигрываем», — сказал Эйтон после матча.
«Санз» в матче с «Никс» набрали лишь 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину. Оба показателя — худшие в сезоне для команды.
«Финикс» проиграл уже три матча подряд и опустится на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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