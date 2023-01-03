Деандре Эйтон: я не привык к тому, что мы не бьёмся за победу

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон отреагировал на поражение своей команды в очередном матче регулярного чемпионата НБА от «Нью-Йорк Никс» со счётом 83:102.



«Я не привык к тому, что мы не бьёмся. Я привык к тому, что даже если мы проигрываем сотню очков, то мы всё ещё будем стараться победить. Обычно в таких ситуациях мы настраиваем себя на то, что вот сейчас мы выиграем. Прямо сейчас у нас нет такого, и это единственная причина того, почему мы проигрываем», — сказал Эйтон после матча.



«Санз» в матче с «Никс» набрали лишь 11 очков в первой четверти и 31 очко за первую половину. Оба показателя — худшие в сезоне для команды.



«Финикс» проиграл уже три матча подряд и опустится на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.