Результаты всех матчей НБА 4 января, турнирная таблица

4 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Милуоки Бакс» – «Вашингтон Уизардс» – 123:113

«Оклахома-Сити Тандер» – «Бостон Селтикс» – 150:117

«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» – 115:117



В первом матче самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 55 очков, 10 подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой Брук Лопес, который набрал 21 очко, 12 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и всего четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который набрал 20 очков, четыре подбора и только две передачи.