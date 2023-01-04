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Результаты всех матчей НБА 4 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 4 января, турнирная таблица
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4 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Милуоки Бакс» – «Вашингтон Уизардс» – 123:113
«Оклахома-Сити Тандер» – «Бостон Селтикс» – 150:117
«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» – 115:117

В первом матче самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 55 очков, 10 подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой Брук Лопес, который набрал 21 очко, 12 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и всего четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который набрал 20 очков, четыре подбора и только две передачи.

Турнирная таблица НБА
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