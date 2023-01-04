Яннис Адетокунбо достиг показателей, которые покорялись лишь трём игрокам НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал четвёртым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков, совершал 10+ подборов и отдавал 5+ результативных передач в трёх матчах подряд. Об этом информирует ESPN US. Ранее такое удавалось лишь Элджину Бэйлору (1961, 1963), Уилту Чемберлену (1963) и Расселлу Уэстбруку (2016).
Напомним, ранее сообщалось, что Адетокунбо установил и личный рекорд по результативности. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (123:113) Яннис набрал 55 очков. Ранее его лучшим результатом в карьере были 52 очка, которые он набрал в 2019 году во встрече с «Филадельфией Сиксерс».
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