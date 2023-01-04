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Всех игроков «Кливленда» обязали пройти тест на допинг после 71 очка Донована Митчелла

Всех игроков «Кливленда» обязали пройти тест на допинг после 71 очка Донована Митчелла
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Игроков «Кливленд Кавальерс» обязали пройти тест на допинг после впечатляющей результативности игрока команды Донована Митчелла, которую он показал в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (145:134 ОТ). Об этом информирует ESPN US. В той встрече Митчелл набрал 71 очко.

На следующий день после матча все баскетболисты «Кавальерс» прошли тест на допинг.

Напомним, помимо 71 очка, Митчелл в матче с «Буллз» отдал 11 результативных передач, сделал восемь подборов и один блок-шот. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трёхочковых, а также точно выполнил 20 из 25 штрафных. Ранее 70+ очков в одной игре ранее набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.

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