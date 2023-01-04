Всех игроков «Кливленда» обязали пройти тест на допинг после 71 очка Донована Митчелла

Игроков «Кливленд Кавальерс» обязали пройти тест на допинг после впечатляющей результативности игрока команды Донована Митчелла, которую он показал в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (145:134 ОТ). Об этом информирует ESPN US. В той встрече Митчелл набрал 71 очко.
На следующий день после матча все баскетболисты «Кавальерс» прошли тест на допинг.
Напомним, помимо 71 очка, Митчелл в матче с «Буллз» отдал 11 результативных передач, сделал восемь подборов и один блок-шот. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трёхочковых, а также точно выполнил 20 из 25 штрафных. Ранее 70+ очков в одной игре ранее набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.
Лиз Кэмбидж легко обыграла Джордана Белла:
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