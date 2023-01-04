Евгений Воронов: в начале мы не могли подумать, что МБА будет так успешно выступать

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов высказался о своём новом клубе. В МБА Евгений перешёл в августе прошлого года. До этого он выступал в «Парме».
«Понимал, что здесь амбициозный проект. Конечно, в начале мы не могли подумать, что будем так успешно выступать. Но это был и определённый вызов – показать, что такой проект может существовать. Клуб дал шанс ребятам, которые меньше играли в топ-клубах, которые играли в Суперлиге, проявить себя на этом уровне. Как все видят, все голодные до побед, до результата. Все стараются, выкладываются. Плюс опытный тренерский штаб. Вот этот симбиоз, мне кажется, и даёт плоды.
Ну и мы со своей стороны – я, Антон Пушков, Евгений Валиев, – даём тот опыт, который у нас есть и в больших матчах, и в тренировочном процессе. Может быть, сложно было в начале пути, когда молодые игроки пытались понять правила, подстроиться и быть одним целым. Так что у нас пока что получается. Уверен, что нам не стоит на этом останавливаться. Следующий круг будет «шестёрка», где будут все игры с грандами. И это хороший шанс проявить себя как команда ещё больше, чем есть сейчас», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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