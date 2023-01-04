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Евролига наложила санкции на «Црвену Звезду»

Евролига наложила санкции на «Црвену Звезду»
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Евролига наложила санкции на сербский клуб «Црвена Звезда» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги. Команде запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля. Кроме того, «Црвене Звезде» нужно будет выплатить штраф в € 25 тыс.

Отмечается, что введённые санкции учитывают серьёзность нарушений, которые включали наличие просроченной кредиторской задолженности перед игроками за текущий и предыдущие сезоны, а также предоставление недостоверной или неточной информации, которая позволила клубу получить конкурентное преимущество.

Отметим, что сербский клуб может обжаловать решение Евролиги в Спортивном арбитражном суде.

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