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«Зенит» нанёс «Минску» восьмое поражение подряд в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» нанёс «Минску» восьмое поражение подряд в матче Единой лиги ВТБ
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«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (Беларусь). Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:66.

Таким образом, «Минск» потерпел восьмое поражение подряд и 18-е в 19 матчах сезона. Для «Зенита» эта победа стала второй подряд и 14-й в 18 встречах текущего чемпионата.

В следующем туре «Зенит» в Казахстане сыграет с местной «Астаной» на стадионе «Велотрек Сарыарка». Встреча состоится 7 января. «Минск» в следующем матче также встретится с «Астаной», однако эта встреча запланирована на 11 января. «Зенит» в таблице занимает третье место (32 очка), а «Минск» — последнее (20).

Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 января 2023, среда. 19:30 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
66 : 91
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Минск: Ханна - 13, Стубеда - 11, Близнюк - 9, Микульский - 8, Смит - 8, Тростинецкий - 7, Шливанчанин - 6, Коско - 4, Дуду, Коратцов, Ситник, Третьяк
Зенит: Хомсли - 25, Соломон - 17, Клименко - 14, Зубков - 10, Д. Кулагин - 8, Захаров - 6, Уимбуш - 6, Моня - 3, Карасёв - 2, Топтунов, Фридзон, Эртель
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