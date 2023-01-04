«Зенит» нанёс «Минску» восьмое поражение подряд в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (Беларусь). Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:66.

Таким образом, «Минск» потерпел восьмое поражение подряд и 18-е в 19 матчах сезона. Для «Зенита» эта победа стала второй подряд и 14-й в 18 встречах текущего чемпионата.

В следующем туре «Зенит» в Казахстане сыграет с местной «Астаной» на стадионе «Велотрек Сарыарка». Встреча состоится 7 января. «Минск» в следующем матче также встретится с «Астаной», однако эта встреча запланирована на 11 января. «Зенит» в таблице занимает третье место (32 очка), а «Минск» — последнее (20).