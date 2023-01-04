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Атакующий защитник МБА рассказал, как его просили отказаться от боления за ФК «Спартак»

Атакующий защитник МБА рассказал, как его просили отказаться от боления за ФК «Спартак»
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Атакующий защитник МБА Евгений Воронов высказался о своей любви к ФК «Спартак».

«Мне в некоторых клубах запрещали говорить о чувствах к футбольному «Спартаку»? Был такой момент, конечно. Я никогда не скрывал, что болею за «Спартак». У меня отец болел за «Спартак». В принципе, очень всё объяснимо. Раньше, когда я был маленький, по телевизору показывали баскетбольный ЦСКА, сборную России и «Спартак», когда они были многократными чемпионами России и играли в Лиге чемпионов. Когда я играл в Санкт-Петербурге и пришёл на радио «Зенит», они узнали об этом факте боления за «Спартак» и сказали: «Может, поменяешь свою позицию? Скажешь, что ты за другую команду?» Я говорю: «Ребят, ну переобуваться мы не будем». Я в ЦСКА играл и болел за «Спартак» и во всех разных командах болел за «Спартак». В этом нет ничего такого. Если бы я, может, родился в Питере и болел бы за «Зенит»… Но у меня, кстати, очень много друзей, которые родились в Питере, но тоже болеют за «Спартак». Так что переобуваться с зимней на летнюю резину мы не будем. Продолжаем ехать», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью с Евгением Вороновым можно прочитать на «Чемпионате»:

«Нужно кайфовать от такого сезона». Большое интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым «Нужно кайфовать от такого сезона». Большое интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым
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