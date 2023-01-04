«Минимальные флешбэки». Евгений Воронов вспомнил бронзу Олимпиады-2012

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов вспомнил бронзовые медали Олимпийских игр — 2012.

«Вспоминаю только тогда, когда куда-то прихожу и говорят, что я бронзовый призёр Олимпийских игр. На самом деле, летом 2022-го показывали игру с Аргентиной, и я пересмотрел. Понял, что ничего не помню из игры. Вообще ничего. Мы встречались с Витей Хряпой летом и что-то начали обсуждать… «Ты помнишь это?» «Нет». «А помнишь вот это?» «Нет». «А помнишь, кто-то на перехват пошёл?» «Нет». Он говорит: «Ты где был вообще? Ты на этой игре был?» Я говорю: «Витян, я не знаю, я с полотенцем там устраивал «бэнч-пауэр».



У нас была самая лучшая скамейка, по-моему. Саймон, я, Хвост, Карась. Там все прыгали. Уже после встречи с Витей была игра, и я смотрел как будто в первый раз. Помню, конечно, отдельные моменты. Помню, что Лёха Швед последние броски забил… Какие-то флешбэки я помню. Минимальные. А вот прям какие-то детали я вообще не помню. Помню, что потом праздновали, что расписали раздевалку в Лондоне маркером. Это помню.



Может, просто мало времени прошло. Лет 20-30 пройдёт, и все будут помнить. С 88-го сколько лет прошло? Почти 35. А тут только 10, мы ещё маленькие. Как раз лет через 30 будем вспоминать», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью с Евгением Вороновым можно прочитать на «Чемпионате»: