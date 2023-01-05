«Это катастрофа». В «Астане» отреагировали на разгромное поражение в первой игре 2023-го

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв дал комментарий по поводу разгромного поражения команды в первом матче нового календарного года. Напомним, казахстанская команда на выезде встречалась с «Самарой» в Единой лиге ВТБ и уступила со счётом 51:99.

«Мы показали плохой процент попаданий, а игра в защите сегодня – это катастрофа. Не было той энергии и жёсткости в защите, которая должна была быть в таких играх, с таким соперником. Завтра у нас будет разбор полётов, но времени мало, ведь уже в субботу мы играем с «Зенитом». Поэтому сделаем выводы и в субботу постараемся предстать уже в другом виде», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 19 очков. 18 очков набрал Маркос Найт. По 13 очков на свой счёт записали Джордан Теодор и Кей Си Риверс.