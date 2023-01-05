В «Голден Стэйт» сообщили, когда Карри выйдет на площадку

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс сообщил, что лидер команды Стефен Карри сможет принять участие в матче с «Сан-Антонио Спёрс», который состоится 14 января.
«Он будет проходить обследование в эти выходные, и он уже тренируется. Скорее всего, он сыграет с «Сан-Антонио», — приводит слова Майерса NBC Sports.
Напомним, Карри получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс». Стефен травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на площадке. Та встреча закончилась победой «Индианы» со счётом 125:119. Карри в этом матче записал на свой счёт 38 очков, семь подборов и семь результативных передач.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передачи.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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