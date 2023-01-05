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О'Нил: я бы никогда не стал бросать трёхочковые

О'Нил: я бы никогда не стал бросать трёхочковые
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Четырёхкратный чемпион НБА легендарный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу трёхочковых бросков.

«Я бы никогда не стал бросать трёхочковые. Все эти высокорослые снайперы ничего не забросили бы, играя против меня. Они даже не участвовали бы в игре, потому что два раза сфолили бы на мне и ушли бы с площадки. А я просто брал бы мяч и набирал лёгкие очки», — приводит слова О'Нила Basket News.

Шакил О'Нил становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000).

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:

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