Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Барселоны» выиграть Евролигу в нынешнем сезоне.

«У «Барсы» отличный состав, как в передней линии, так и на периметре. Бюджет команды позволяет собрать такую «производительную» компанию игроков. Но гарантировать победу, рассматривая только состав, очень легкомысленно. В «Финале четырёх» может произойти всё, что угодно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. В активе каталонского клуба 11 побед и пять поражений. Лидирует в таблице «Баскония». Действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес».