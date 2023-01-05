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Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Барселоны» выиграть Евролигу

Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Барселоны» выиграть Евролигу
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Барселоны» выиграть Евролигу в нынешнем сезоне.

«У «Барсы» отличный состав, как в передней линии, так и на периметре. Бюджет команды позволяет собрать такую «производительную» компанию игроков. Но гарантировать победу, рассматривая только состав, очень легкомысленно. В «Финале четырёх» может произойти всё, что угодно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. В активе каталонского клуба 11 побед и пять поражений. Лидирует в таблице «Баскония». Действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес».

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