Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче «Енисея» с ЦСКА

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился мыслями о предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Он состоится завтра, 6 января. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.



«ЦСКА является явным фаворитом нашей встречи, но мы постарались подготовить команду к игре. Были небольшие травмы, поэтому только завтра посмотрим, каким составом мы выйдем. Каждый игрок ЦСКА имеет очень хорошие индивидуальные качества, для нас важна будет защита на протяжении всех 40 минут. Нам необходимо бороться до конца как команда», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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