Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

49 очков Маркканена помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»

49 очков Маркканена помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»
Комментарии

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 131:114.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший четыре подбора и такое же количество передач. Отметим также американского разыгрывающего Кевина Портера, который заработал 23 очка, шесть подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал 23-й номер лёгкий форвард из Финляндии Лаури Маркканен. На его счету 49 очков, 8 подборов и одна передача. Вторым по результативности в «Джаз» стал американский защитник Джордан Кларксон, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 131
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Портер - 23, Шенгюн - 20, Гордон - 12, Тэйт - 11, Мартин - 7, Гаруба - 4, Исон - 4, Смит II - 3, Вашингтон Мл., Дэйс, Кристофер, Марьянович, Мэтьюз, Никс, Фернанду, Хаджинс
Юта Джаз: Маркканен - 49, Бисли - 19, Кларксон - 19, Агбаджи - 11, Конли - 9, Кесслер - 8, Вандербилт - 5, Гэй - 5, Хортон-Такер - 4, Олиник - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Больмаро, Джузэнг, Поттер, Секстон, Фонтеккио
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023