49 очков Маркканена помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 131:114.



Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший четыре подбора и такое же количество передач. Отметим также американского разыгрывающего Кевина Портера, который заработал 23 очка, шесть подборов и две передачи.



Самым результативным у гостей стал 23-й номер лёгкий форвард из Финляндии Лаури Маркканен. На его счету 49 очков, 8 подборов и одна передача. Вторым по результативности в «Джаз» стал американский защитник Джордан Кларксон, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и пять передач.