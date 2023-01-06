Грег Попович: НБА придёт конец, когда введут 5-очковые броски

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказал разочарование в связи с тем, что в современной НБА команды уделяют больше внимание атаке, в особенности трёхочковым броскам, а не игре в защите.



«Гораздо сложнее играть в обороне. Я уже говорил, что чемпионату придёт конец, когда введут четырёхочковые или пятиочковые броски. Вот так цирк будет! Это уже другой вид спорта. Это не будет баскетбол, а какая-то хрень», — сказал Попович в интервью.

В минувшем сезоне Попович стал рекордсменом по выигранным матчам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету сейчас 1356 побед. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей.

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