Грег Попович: НБА придёт конец, когда введут 5-очковые броски
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказал разочарование в связи с тем, что в современной НБА команды уделяют больше внимание атаке, в особенности трёхочковым броскам, а не игре в защите.
«Гораздо сложнее играть в обороне. Я уже говорил, что чемпионату придёт конец, когда введут четырёхочковые или пятиочковые броски. Вот так цирк будет! Это уже другой вид спорта. Это не будет баскетбол, а какая-то хрень», — сказал Попович в интервью.
В минувшем сезоне Попович стал рекордсменом по выигранным матчам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету сейчас 1356 побед. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей.
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