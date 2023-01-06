Форвард «Юты» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности
Поделиться
Финский форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности в одном матче. В игре регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс» (131:114) он набрал 49 очков. Ранее в карьере Маркканен не набирал такого количества очков.
«Я уже не раз говорил — это просто мои товарищи по команде и тренерский штаб. Они выводят меня на правильные позиции, чтобы позволяет мне добиваться успеха. Парни проделали отличную работу, доставляя мне мяч. Дальше я просто завершал атаки», — приводит слова Маркканена ESPN US.
Предыдущим рекордом финского форварда было 38 очков, которые он набирал два раза за время профессиональной карьеры.
Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?
Новость по теме49 очков Маркканена помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»
Комментарии
- 6 января 2023
-
12:55
-
11:52
-
11:16
-
09:41
-
09:27
-
06:52
-
00:53
-
00:29
- 5 января 2023
-
23:59
-
22:57
-
22:09
-
21:00
-
20:18
-
19:28
-
18:34
-
18:05
-
16:49
-
16:14
-
15:44
-
14:37
-
13:39
-
12:20
-
11:45
-
10:53
-
10:05
-
09:39
-
09:00
-
06:48
-
06:32
- 4 января 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:01
-
21:41
-
21:12
Партнерский контент