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Форвард «Юты» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности

Форвард «Юты» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности
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Финский форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности в одном матче. В игре регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс» (131:114) он набрал 49 очков. Ранее в карьере Маркканен не набирал такого количества очков.

«Я уже не раз говорил — это просто мои товарищи по команде и тренерский штаб. Они выводят меня на правильные позиции, чтобы позволяет мне добиваться успеха. Парни проделали отличную работу, доставляя мне мяч. Дальше я просто завершал атаки», — приводит слова Маркканена ESPN US.

Предыдущим рекордом финского форварда было 38 очков, которые он набирал два раза за время профессиональной карьеры.

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