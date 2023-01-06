Перкинс назвал пять факторов, доказывающих, что Адетокунбо — великий игрок

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, почему считает форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо великим игроком.



«Сейчас мы рассмотрим факторы, которые доказывают величие Янниса. Во-первых, его готовность. Он не отсиживается, как некоторые другие, а показывает, что всегда готов действовать. Второе – он постоянно работает над своим телом. Этот парень очень надёжен. На него всегда можно положиться, а его организм выдержит. Номер три – этот парень – профессионал. Ему можно доверять. Четыре – его доминирование. И в-пятых – он идеальный командный игрок», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.



Ранее сообщалось, что Адетокунбо стал четвёртым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков, совершал 10+ подборов и отдавал 5+ результативных передач в трёх матчах подряд.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: