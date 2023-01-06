ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» установил рекорд чемпионата по продолжительности победной серии со старта сезона. Ранее лидером по этому показателю были «Химки». На старте сезона-2013/2014 игроки этой команды выиграли 18 матчей.
Напомним, ЦСКА обыграл «Енисей» со счётом 109:81 (22:22, 30:24, 28:22, 29:13). Лучшую результативность в составе армейцев продемонстрировал американский разыгрывающий Каспер Уэйр, набравший 20 очков. Кроме того, в его активе один подбор и три результативные передачи. В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 10 января.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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