Эмил Райкович прокомментировал историческую победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Напомним, армейцы победили со счётом 109:81. Этот успех стал для них уже 19-м подряд в чемпионате. Ранее такой победной серии не удалось добиться ни одной команде лиги.



«Прежде всего поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы. Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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