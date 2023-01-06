Эмил Райкович прокомментировал историческую победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Напомним, армейцы победили со счётом 109:81. Этот успех стал для них уже 19-м подряд в чемпионате. Ранее такой победной серии не удалось добиться ни одной команде лиги.
«Прежде всего поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы. Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
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