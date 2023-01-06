Гомельский — о «Фенербахче»: аналогия с ЦСКА времён Итудиса становится очевидной

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал предположение, что некоторые игроки «Фенербахче» недостаточно выкладываются на площадке. Главным тренером турецкой команды в настоящий момент является греческий специалист Димитрис Итудис. Ранее он был наставником московского ЦСКА.



«Можно ли утверждать, что основной причиной поражений команды является недостаточная мотивация игроков? Впечатление такое, что некоторые игроки «Фенера» не особенно выкладываются на площадке. И тогда аналогия с ЦСКА времён Итудиса становится очевидной», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в предыдущем матче Евролиги «Фенербахче» на выезде проиграл литовскому «Жальгирису» (66:86).

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