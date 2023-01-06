Анзулович прокомментировал разгромное поражение «Енисея» в матче с ЦСКА

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (81:109).
«Я должен поздравить игроков ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня нет к этому никаких вопросов. Также я хочу поздравить своих игроков за то старание, которое они показали на площадке. Но только в первые 25 минут игры. Первые две четверти мы боролись, пытались выполнять тактические задачи, которые ставили перед собой. Хотя тут есть и претензии — во второй четверти мы пропустили 30 очков, что говорит о том, что в обороне были допущены значительные огрехи», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 10 января. Красноярцы следующую встречу проведут дома с МБА. Этот матч пройдёт также 10 января.
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