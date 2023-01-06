Защитник «Зенита» Топтунов: ни о какой недооценке «Астаны» речи точно не идёт

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Топтунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Нам удалось хорошо начать 2023 год, теперь задача — хорошо его продолжить. Мы хорошо подготовились к матчу с «Астаной», тренерский штаб рассказал нам сильные и слабые стороны соперника, так что мы готовы. Знаем, что считаемся фаворитами, но ни о какой недооценке соперника речи точно не идёт — настраиваемся на серьёзный матч и, конечно, победу», — приводит слова Андрея Топтунова официальный сайт «Зенита».
Встреча между «Зенитом» и «Астаной» состоится 7 января в Казахстане. Начало матча — в 12:00 по московскому времени. Первая встреча между командами закончилась победой санкт-петербургской команды со счётом 88:66.
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