«Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72.
В составе «Анадолу Эфес» 22 балла на счету Василие Мицича. 15 баллов набрал Уилл Клайберн. 13 очков на свой счёт записал Родриг Бьёбуа.
В составе АСВЕЛа по 12 очков на счету Нандо Де Коло и Дэвида Лайти. По 10 очков набрали Паркер Джексон-Картрайт и Юссуфа Фалл.
В следующем туре АСВЕЛ сыграет на домашнем паркете с «Барселоной». Встреча состоится 11 января и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 18-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Валенсии 11 января, начало запланировано на 22:30 мск.
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