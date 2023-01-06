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«Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

«Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72.

В составе «Анадолу Эфес» 22 балла на счету Василие Мицича. 15 баллов набрал Уилл Клайберн. 13 очков на свой счёт записал Родриг Бьёбуа.

В составе АСВЕЛа по 12 очков на счету Нандо Де Коло и Дэвида Лайти. По 10 очков набрали Паркер Джексон-Картрайт и Юссуфа Фалл.

В следующем туре АСВЕЛ сыграет на домашнем паркете с «Барселоной». Встреча состоится 11 января и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 18-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Валенсии 11 января, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Анадолу Эфес: Мицич - 22, Клайберн - 15, Бьёбуа - 13, Брайант - 10, М'Байе - 7, Жижич - 4, Данстон - 3, Пляйсс - 2, Полонара - 2, Арна, Гази, Тунджер
АСВЕЛ: Лайти - 12, де Коло - 12, Джексон-Картрайт - 10, Фалл - 10, Дьо - 6, Пон - 6, Нуа - 5, Обасоан - 5, Кауди - 4, Полите - 2
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