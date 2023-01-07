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«Реал» разгромил «Маккаби» в Евролиге

«Реал» разгромил «Маккаби» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:65.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Петр Корнели и Джанан Муса, набравшие по 18 очков. 16 очков на свой счёт записал Гершон Ябуселе.

В составе гостей паркета отличился Джален Адамс, набравший 15 очков.

В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой» на выезде. Встреча состоится 10 января и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в 18-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Тель-Авиве 11 января, начало запланировано на 22:05 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 65
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Корнели - 18, Муса - 18, Ябуселе - 16, Козёр - 11, Абальде - 8, Пуарье - 6, Уильямс-Госс - 6, Родригес - 5, Ханга - 5, Тавареш - 4, Льюль - 1, Ндиайе
Маккаби Тель-Авив: Адамс - 15, Небо - 11, Браун - 9, Мартин - 7, Соркин - 6, Колсон - 4, Болдуин - 3, Ди Бартоломео - 3, Холлинс - 3, Коэн - 2, Менко - 2, Хиллиард
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