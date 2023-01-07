Результаты всех матчей Евролиги 6 января, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72. В составе «Анадолу Эфес» 22 балла на счету Василие Мицича. В составе АСВЕЛа по 12 очков на счету Нандо Де Коло и Дэвида Лайти.
В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Олимпией» из Милана. Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 82:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алек Питерс, набравший 16 очков. В составе «Олимпии» 12 очков в активе Билли Бэрона.
Ещё в одном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» обыграла «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 74:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Крис Джонс.
В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над израильским «Маккаби». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:65. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Петр Корнели и Джанан Муса, набравшие по 18 очков. В составе гостей паркета отличился Джален Адамс, набравший 15 очков.
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