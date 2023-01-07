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Результаты всех матчей Евролиги 6 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 6 января, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72. В составе «Анадолу Эфес» 22 балла на счету Василие Мицича. В составе АСВЕЛа по 12 очков на счету Нандо Де Коло и Дэвида Лайти.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Олимпией» из Милана. Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 82:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алек Питерс, набравший 16 очков. В составе «Олимпии» 12 очков в активе Билли Бэрона.

Ещё в одном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» обыграла «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 74:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Крис Джонс.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над израильским «Маккаби». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:65. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Петр Корнели и Джанан Муса, набравшие по 18 очков. В составе гостей паркета отличился Джален Адамс, набравший 15 очков.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Анадолу Эфес: Мицич - 22, Клайберн - 15, Бьёбуа - 13, Брайант - 10, М'Байе - 7, Жижич - 4, Данстон - 3, Пляйсс - 2, Полонара - 2, Арна, Гази, Тунджер
АСВЕЛ: Лайти - 12, де Коло - 12, Джексон-Картрайт - 10, Фалл - 10, Дьо - 6, Пон - 6, Нуа - 5, Обасоан - 5, Кауди - 4, Полите - 2
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
82 : 66
Олимпия Милан
Милан, Италия
Олимпиакос: Питерс - 16, Уолкап - 10, Маккиссик - 9, Папаниколау - 9, Везенков - 8, Слукас - 8, Фалль - 7, Блэк - 6, Ларенцакис - 5, Боломбой - 2, Канаан - 2, Лунцис
Олимпия Милан: Бэрон - 12, Луваву-Кабарро - 9, Митру-Лонг - 9, Хайнс - 8, Мелли - 7, Томас - 6, Дэвис - 5, Риччи - 5, Холл - 5, Бальдассо, Тонут, Фойгтман
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
75 : 77
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Валенсия: Джонс - 16, Харпер - 11, Прадилья - 10, Радебо - 10, Риверо - 10, Александер - 4, Лопес-Аростеги - 3, Препелич - 3, Пуэрто - 3, Уэбб III - 3, Дублевич - 2, Феррандо
Црвена Звезда: Петрушев - 25, Недович - 19, Добрич - 9, Холланд - 8, Илич - 6, Лазаревич - 3, Лазич - 3, Бентил - 2, Маркович - 2, Кузмич, Митрович , Топич
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
06 января 2023, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 65
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Корнели - 18, Муса - 18, Ябуселе - 16, Козёр - 11, Абальде - 8, Пуарье - 6, Уильямс-Госс - 6, Родригес - 5, Ханга - 5, Тавареш - 4, Льюль - 1, Ндиайе
Маккаби Тель-Авив: Адамс - 15, Небо - 11, Браун - 9, Мартин - 7, Соркин - 6, Колсон - 4, Болдуин - 3, Ди Бартоломео - 3, Холлинс - 3, Коэн - 2, Менко - 2, Хиллиард
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